Officiële Bekendmakingen: Vandaag

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad in Pdf-formaat met een uitgiftedatum vanaf 1 juli 2009 vormen een bekendmaking in de zin van de Grondwet. Voor die datum geldt dat alleen publicaties in de gedrukte bladen een officieel karakter hebben.